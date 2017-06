Alstom: la technologie villeurbannaise à Ottawa

Alstom vient de remporter un contrat de près de 200 millions d'euros auprès de Rideau Transit Group (RTG) pour fournir 38 véhicules légers sur rail Citadis Spirit, destinés à l'Étape 2 du Projet d’Extension de la ligne de transit rapide de l'O-Train, à Ottawa (Ontario).



L'extension de la ligne de la Confédération permettra d'étendre la ligne de 12km à l’est, et 15km à l’ouest.



La construction de l’Etape 2 débutera en 2019, et une fois terminée en 2023, le système de véhicules légers sur rail comptera environ 60km de voies et 41 stations, avec plus de 70 % des habitants d'Ottawa résidant à cinq kilomètres de la ligne.



Le site Alstom de Villeurbanne participera à ce contrat puisqu’il fournira l’ensemble des produits électroniques embarqués qui permettent de piloter les organes des rames et leur communication avec le centre de contrôle.





Source Alstom