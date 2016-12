Anis Amri: des billets de train Lyon-Chambéry-Milan payés en liquide

Des billets de train pour un trajet

Lyon-Chambéry-Milan, retrouvés en Italie sur Anis Amri, l'auteur présumé de l'attentat de Berlin, ont été achetés en liquide, a-t-on appris samedi de

source proche de l'enquête, confirmant une information d'Europe 1.



Anis Amri est passé par Lyon, par la gare de la Part-Dieu, d'où il a pris le train pour Chambéry, jeudi. "Une fois là-bas, il a acheté un autre billet à destination de Milan via Turin, en liquide, en TGV", avec un départ de Chambéry à 17H44 et une arrivé en Italie à 21h50.



Au moins un des billets du trajet Lyon-Chambéry-Milan, via Turin, "a été

acheté en liquide en début d'après-midi" le jeudi, a confirmé à l'AFP une

source proche de l'enquête, sans confirmer la présence ou non d'Amri dans les deux gares française.



Les vidéos des caméras de surveillance, notamment des gares de la Part-Dieu et Chambéry, sont en cours d'exploitation par la police judiciaire, afin d'avoir la preuve que le jihadiste a bien transité par la France.



"Au moins un des billets servant à une partie du trajet n'a pas fait l'objet d'un compostage", a par ailleurs indiqué la source proche de l'enquête, qui n'était pas en mesure d'indiquer si tous les billets du trajet avaient été compostés.



Les enquêteurs cherchent aussi à savoir par quel moyen de transport l'homme est arrivé à Lyon, train, bus ou voiture, et par où il est passé après avoir pris la fuite après l'attentat à Berlin lundi, pour se retrouver à Milan jeudi.



Anis Amri a été tué dans la nuit de jeudi à vendredi lors d'un contrôle

policier "par hasard" à Milan, mettant fin à quatre jours de chasse à l'homme

à travers l'Europe.



Il est accusé d'avoir tué douze personnes et blessé des

dizaines d'autres lundi à Berlin sur un marché de Noël, un attentat revendiqué par l'organisation Etat islamique.







Avec AFP