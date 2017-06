Anne Brugnera (REM), Madame Education à Lyon fait sa rentrée chez les grands PORTRAIT

Anne Brugnera (REM), élue dimanche dans la 4e circonscription du Rhône, est l'adjointe à l'Éducation de Gérard Collomb à la mairie de Lyon depuis 2014.



Avec 60,55% des voix, elle a battu Dominique Nachury (LR, 39,45%) au second tour.



Née en 1970 à Versailles, ingénieure agronome de formation, cette mère de

trois enfants adhère au PS en 2002 à Lyon après le second tour de la

présidentielle et est élue conseillère municipale en 2008 dans le 3e

arrondissement.



Aux législatives de 2012, elle remplace au pied levé Najat Vallaud-Belkacem, qui renonce à se présenter après son entrée au gouvernement, et perd au second tour face à Nachury.



Réélue en 2014, elle devient 2ème adjointe du maire de Lyon, déléguée à

l'Éducation.



En janvier, après le meeting d'Emmanuel Macron à Lille lors duquel il a annoncé son programme sur l'école, elle adhère au mouvement En Marche!.