Annulation de la vente aux enchères controversée d'appliques de Le Corbusier

La vente aux enchères controversée

d'appliques conçues par l'architecte Le Corbusier et issues de l'Unité

d'habitation de Firminy (Loire), prévue ce mardi à Paris est annulée.



Devant l'opposition d'habitants, le maire PCF Marc Petit, président de

l'Office public de l'habitat de la ville, a pris la décision d'annuler la vente de 147 appliques qui devait être réalisée mardi soir par la Maison Artcurial.



Les Habitants de l'unité d'habitation Le Corbusier de Firminy et l'association Le Modul'or ont en effet demandé d'"engager la procédure de classement au titre des monuments historiques", dans un courrier adressé à la ministre de la Culture.



Le président de la Fondation Le Corbusier, Antoine Picon, a évoqué quant à lui le "caractère tout à fait inopportun de cette vente" alors que la ville, "qui se revendique comme +le plus grand site Le Corbusier en Europe+", est aujourd'hui propriétaire d'un bâtiment inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco, depuis juillet 2016.



Cette opération de valorisation de 147 appliques en métal cintré, de

couleur grise (dont 57 sont à restaurer), stockées dans une cave depuis près d'une quinzaine d'années, devait permettre à cette ville de 18.000 habitants, qui compte près de 50% de logements sociaux, de financer des travaux.



"Elle aurait pu apporter les 150.000 et 200.000 euros nécessaires à la mise

en conformité du bâtiment avec les normes incendie, notamment l'asservissement électrique des portes coupe-feu et des flashs lumineux pour les malentendants", regrette François Perrier, le directeur de l'Office public de l'habitat.



Dans un courrier adressé la semaine dernière au maire de Firminy, le

directeur général des patrimoines du ministère de la Culture, Vincent Berjot,

lui demandait de "reconsidérer" le projet de vente des appliques au regard d'un ensemble d'éléments.



Parmi ceux-ci figure leur intérêt du point de vue de l'histoire de l'art,

mais aussi du fait que l'Unité d'habitation de Firminy est en partie classée, qu'elle bénéficie du label Architecture contemporaine remarquable et que le droit d'auteur de l'oeuvre est détenu par la Fondation Le Corbusier, a indiqué

à l'AFP un représentant du ministère de la Culture.





Avec AFP