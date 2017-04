Appel à volontaires pour devenir assesseur de bureau de vote à Villeurbanne

La ville de Villeurbanne lance un appel à volontaires pour être assesseur lors du second tour de l’élection présidentielle.



82 377 électeurs sont inscrits sur les listes à Villeurbanne pour le second tour de l’élection présidentielle.



Le code électoral impose la présence de deux assesseurs par bureau de vote. L’usage veut que les candidats à l’élection mettent à disposition des personnes pouvant tenir le rôle d’assesseur.



Au regard du premier tour, le nombre d’assesseurs pouvant être mobilisés par les deux candidats en lice pour le second tour est estimé à une quarantaine alors qu’il en faudrait 158 au total pour les 79 bureaux de vote que compte la commune.



Par anticipation, la ville de Villeurbanne lance un appel à volontaires auprès des citoyens pour être assesseur lors du second tour de l’élection présidentielle.



Les conditions requises : être inscrit(e) sur la liste électorale de la commune de Villeurbanne, et être disponible le dimanche 7 mai à partir de 7 H 45 heures jusqu’au dépouillement inclus (soit entre 22 h et 23 heures)



Tout au long de la journée, après vérification de l'identité de l'électeur par le président, l'assesseur doit rechercher le nom de l'électeur sur les listes d'émargement, faire émarger l'électeur, apposer la date du vote sur la carte électorale.



Lors de la fermeture du bureau de vote, l'assesseur titulaire assiste le président lors du comptage des émargements. Il reste obligatoirement jusqu'à la fin du dépouillement pour signer les procès-verbaux et les bulletins nuls /blancs.



Cette mission s’effectue bénévolement et n’implique ou n’engendre aucun rattachement à un parti politique quelconque.



Si des volontaires sont intéressés, ils doivent se faire connaître auprès du service élections (Tel : 04 78 03 67 49) via l’adresse courriel : elections@mairie-villeurbanne.fr en indiquant : nom et prénom, date de naissance, adresse courriel, téléphone portable.



L’affectation dans le bureau de vote sera précisée par courriel le samedi dans la journée.



Un support de formation simple sera également transmis par courriel. Un rappel des instructions quant au rôle de l’assesseur sera réalisé par les coordonnateurs le matin même de l’élection dans les bureaux de vote.





Source: Mairie de Villeurbanne