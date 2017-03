Arturs Mickevics prolonge au LHC.

Après une première saison Lyonnaise réussie, Arturs Mickevics prolonge pour une année supplémentaire entre Rhône et Saône.



A peine la saison terminée que la préparation de la prochaine commence. Après cette belle année, la volonté du club est évidemment de conserver une partie de l’effectif qui s’est illustré cette saison.



Symbole de ce souhait, la prolongation d’Arturs Mickevics montre la détermination du club à s’inscrire au plus haut niveau du hockey sur glace français.



En effet, l’attaquant letton de 26 ans s’est illustré pour sa première saison dans l’hexagone.



Auteur de 47 points en 44 matchs de saison régulière, il a ajouté deux nouveaux buts lors des deux premiers matchs de Playoffs, face aux Boxers de Bordeaux.



Outre ses qualités de buteur symbolisées par son onetimmer ravageur, Arturs Mickevics a impressionné par son aisance technique et sa vision du jeu, lui permettant de réaliser 28 assistances au cours de cette saison.



Autant à l’aise sur la glace que dans le vestiaire, le numéro 91 va donc continuer à sévir sur les patinoires de Saxoprint Ligue Magnus et enchanter le public de Charlemagne.