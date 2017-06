Assemblée: LR demande à Rugy une nouvelle élection du bureau (Abad)

Le groupe des Républicains (LR) demande au président de l'Assemblée nationale François de Rugy de convoquer la conférence des présidents pour "éventuellement envisager une nouvelle élection pour

l'ensemble du bureau" de l'Assemblée nationale, faute de quoi ils n'y

siègeront pas, a indiqué jeudi le député de l'Ain Damien Abad.



Les Républicains sont vent debout depuis l'élection, mercredi, de Thierry

Solère, cheville ouvrière du groupe des "Constructifs", à la questure de l'Assemblée aux dépens du candidat du groupe LR Eric Ciotti.



"Nous demandons très clairement à ce que le président de l'Assemblée

nationale François de Rugy et le président du premier groupe de cette

Assemblée, Richard Ferrand, prennent leurs responsabilités, convoquent une

conférence des présidents et puissent éventuellement envisager une nouvelle élection pour l'ensemble du bureau", a indiqué Abad sur LCP.



"Nous, on a renoncé à l'ensemble de nos postes, parce qu'on ne veut pas de

cette tambouille politicienne", a expliqué M. Abad.



"Nous ne serons pas au bureau de l'Assemblée nationale tant que nous ne serons pas revenus à des pratiques respectueuses des formations républicaines et du choix des Françaises et des Français", a poursuivi le député de l'Ain.



"Deuxième jour de l'Assemblée nationale, premier déni de démocratie, ce n'est pas un bon signal que l'on envoie à la République dans son ensemble", a-t-il jugé.





Avec AFP