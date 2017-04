Auvergne-Rhône-Alpes: Macron vire en tête, Le Pen progresse

Si le candidat d'En Marche! s'impose dans six départements ainsi que dans

la métropole de Lyon, Marine Le Pen n'est pas loin derrière, raflant quatre

départements.



Avec 24,50% des suffrages, Macron réalise une performance légèrement

supérieure à son score national. Il est suivi de Marine Le Pen (20,72%), de

François Fillon (20,20%) et de Jean-Luc Mélenchon (19,24%).



Les deux composantes qui forment désormais la deuxième région française

s'étaient exprimées de manière divergente il y a cinq ans: l'Auvergne avait

massivement voté à gauche et Rhône-Alpes avait donné une petite majorité à la droite.



Dans la capitale régionale Lyon, dont le maire Gérard Collomb s'était

engagé très tôt à ses côtés, Macron passe la barre des 30% des suffrages,

devançant François Fillon (23,35%) et Jean-Luc Mélenchon (22,97%).



Le candidat d'En Marche! arrive aussi en tête dans la ville voisine de

Villeurbanne (27,73% des voix), devant Jean-Luc Mélenchon (26,48%). Benoît

Hamon y est relégué à 9,15%, augurant d'une campagne difficile aux

législatives pour son soutien Najat Vallaud-Belkacem qui se présente dans

cette ville.



"L'électorat de gauche, en particulier socialiste, a cédé aux sirènes de la

nécessité", en votant utile, a déploré le maire socialiste de la ville,

Jean-Paul Bret.



Macron s'impose dans la plupart des préfectures de la région: il remporte ainsi Annecy (Haute-Savoie), Aurillac (Cantal), Bourg-en-Bresse

(Ain), Chambéry (Savoie), Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), Privas (Ardèche) et Valence (Drôme). Mais aussi Montluçon, sous-préfecture de l'Allier.



Jean-Luc Mélenchon arrive largement en tête dans les villes de tradition

ouvrière de la banlieue lyonnaise, comme Vaulx-en-Velin, Vénissieux,

Pierre-Bénite et Feyzin, avec des scores dépassant souvent les 30% des

suffrages.



Il réussit des performances notables dans le département de la Loire,

frappé lui aussi par le déclin de ses industries traditionnelles: il est en

tête à Saint-Etienne, Rive-de-Gier ou Firminy, mais n'empêche pas Marine Le

Pen de remporter le département.



A Grenoble, seule grande ville française dirigée par les écologistes dont

le maire Eric Piolle avait appelé à voter Mélenchon, le candidat de la France

insoumise devance Macron de 150 voix. Mme Le Pen y fait l'un de ses plus

faibles scores, à 10,70%, devancée par Benoît Hamon.

François Fillon n'arrive en tête que dans la seule Haute-Savoie, département traditionnellement le plus à droite de la région, ainsi que dans le Nouveau Rhône (la partie rurale de l'ancien département du Rhône), qui recouvre essentiellement la zone viticole du Beaujolais.



En Haute-Loire, fief du président de région Laurent Wauquiez, Fillon

échoue en troisième position, cinq points derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Au Puy-en-Velay, ville dont L. Wauquiez fut maire jusqu'au début 2016, le candidat LR n'enregistre que 21,78% des voix et est devancé par Macron et Mélenchon.



Marine Le Pen arrive en tête en Ardèche, un des rares départements de la

région encore contrôlé par la gauche, ainsi que dans la Loire, dans l'Ain et

dans la Drôme où elle s'impose notamment à Montélimar. Avec 20,72% des voix, elle progresse par rapport à son score d'il y a cinq ans (18,38% en

Rhône-Alpes et 17,07% en Auvergne).





Avec AFP







Emmanuel Macron a viré en tête à l'issue du premier tour en Auvergne-Rhône-Alpes, où plusieurs élus influents s'étaient engagés à ses côtés.