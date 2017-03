Auvergne-Rhône-Alpes: l'opposition dénonce un "plan social déguisé" de Wauquiez

Des élus d'opposition à la région Auvergne-Rhône-Alpes ont dénoncé lundi à Clermont-Ferrand le "plan socialdéguisé" du président LR Laurent Wauquiez, dont la politique aurait abouti selon eux à la disparition de plus de 1.500 emplois.



"Les 75 millions d'euros d'économies de fonctionnement par an, c'est la mise en place d'un plan social déguisé au sein de l'institution, avec le non-renouvellement de CDD et l'incitation au départ de certains salariés, mais aussi vis-à vis du monde associatif, de la culture et des organismes de formations", a considéré la présidente déléguée du groupe Socialiste, Démocrate Ecologiste et Apparentés, Anna Aubois.



Au total, ce sont plus de 1.000 emplois au sein des partenaires extérieurs et près de 500 autres dans les effectifs du conseil régional qui ont été supprimés, selon l'opposition.



"Nous avons maintenant des preuves à l'appui. Quand on met 40 millions en moins en 2 ans, ce sont 500 demandeurs d'emplois qui ne peuvent être financés dans leurs formations et 500 emplois supprimés dans les organismes professionnels. Cela a un impact sur les plus précaires", a précisé l'élue du Puy-de-Dôme.



Dans le détail, ce sont également 17 emplois qui ont été supprimés à la FRAPNA (Réseau régional des associations pour l'environnement), 12 postes au CIDFF (Centre d'information sur les droits des femmes et des familles) de l'Ardèche et de la Drôme; 12 postes à l'agence culturelle auvergnate Le Transfo, 6 postes au Parc naturel du Massif des Bauges, précise un communiqué du groupe SDEA.



Dans ce contexte, des associations d'Auvergne-Rhône-Alpes, réunies dans au sein du collectif "Vent d'Assos" manifesteront le 1er avril à Lyon devant le siège de la Région. Une grève des agents du conseil régional est également prévue le 13 avril prochain.



"Ce sont des purs mensonges (...) Notre gestion est exemplaire. Les économies, je les fais sur le train de vie de la région. On a vendu des voitures, réduit notre train de fonctionnement, on a amélioré notre efficacité. Il n'y a pas un habitant de la région d'Auvergne qui a vu ses impôts augmenter", a réagi Laurent Wauquiez, venu annoncer un nouveau partenariat avec le club de rugby de l'ASM Clermont Auvergne, à hauteur de 400.000 euros.



"La précédente région, c'était quoi? Beaucoup de dépenses administratives, personne ne savait à quoi ça servait", a ajouté L. Wauquiez.



"Si tant est qu'ils soient exacts, il faut mettre ces chiffres en relation avec les emplois créés. Par exemple, on a supprimé des emplois de la FRAPNA, on a basculé cela sur les fédérations de chasse qui elles - mêmes ont embauché. Pour Le Tranfo, pas une association culturelle clermontoise ne s'est plainte. Elles touchent désormais les subventions directement", précise-t-on du côté du cabinet.





Avec AFP