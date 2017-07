Auvergne-Rhône-Alpes noue un partenariat avec Facebook pour l'emploi

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé lundi la mise en ligne de milliers d'offres d'emplois et de formation sur sa page Facebook dans le cadre d'un partenariat "stratégique" avec le géant américain, qui souhaite également accompagner TPE et PME locales dans la "révolution digitale".



"Nous, l'objectif, il est très simple. On veut être la première région digitale d'Europe, on veut prendre ce tournant", a déclaré lors d'une

conférence de presse le président LR du Conseil régional Laurent Wauquiez, qui veut faire du territoire "la Silicon Valley européenne".



"Aujourd'hui Pôle emploi, OK, c'est bien. Mais ce n'est pas forcément

adapté à ce que tout le monde veut. Ca n'a pas forcément la fluidité qu'on

attend", a-t-il ajouté aux côtés de Laurent Solly, le directeur général de

Facebook France et Europe du Sud.



Depuis lundi, quelque 22.500 offres d'emploi (23.000 d'ici la fin du mois)

et 14.500 formations (26.000 à moyen terme) sont proposées sur la page bleu ciel de la Région.



Ces propositions viennent de Pôle Emploi et de grandes entreprises

régionales que les internautes peuvent sélectionner par domaine, par type de

contrat et en fonction de leur position géographique. Les entreprises sont

également invitées à déposer gratuitement leurs offres. Enfin la rubrique "formation" est mise à jour en direct.



L'intégration technique de ces offres a été assurée par la start-up

française Work 4, choisie par la Région à l'issue "d'un audit indépendant", selon M. Wauquiez. Montant du marché: 312.000 euros sur trois ans.



Autre "pilier" notamment du partenariat avec Facebook, l'accompagnement à terme de 8.000 TPE et PME sur les différents outils numériques dans le cadre du programme "Boostez votre Région" de la société américaine.



Plusieurs centaines d'entrepreneurs ont ainsi assisté à une première

réunion de l'opération lundi à Lyon, ouvrant une série de cinq autres

rendez-vous similaires dans la Région à partir de septembre.



Parallèlement, une dizaine de petites entreprises seront accompagnées

durant six mois sur "tous les dispositifs marketing digitaux" par une poignée de jeunes diplômés de la région, formés au préalable par Facebook et "salariés" dans leur rôle d'ambassadeur.



Ce partenariat avec Facebook, qui s'est déjà associé de la même façon avec

la Région Hauts-de-France en décembre dernier, s'ajoute au projet de campus européen numérique voulu par Laurent Wauquiez, qui doit accueillir dès septembre "l'école 101", une école de codage en partenariat avec "l'école 42" à Paris du patron d'Iliad-Free Xavier Niel.





Avec AFP