Auvergne-Rhône-Alpes sur le podium des régions les plus « entreprenantes » de France

Un sondage BDO/Odoxa sur « les Français et l’envie d’entreprendre » démontre s'il en était besoin, que notre région est au top des régions "entreprenantes".Réalisée en janvier 2017 auprès d’un échantillon représentatif de 3000 personnes par l’Institut Odoxa pour BDO, 5ème réseau mondial d'audit et de conseil, cette étude dresse un panorama inédit de l’écosystème entrepreneurial en régions.Tour d’horizon des enseignements sur la région Auvergne-Rhône-Alpes.Près d’1/3 des habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes (28%) affirment clairement leur envie d’entreprendre. Ils se placent ainsi dans le trio de tête des régions les plus « entreprenantes », uniquement devancés par les habitants des régions Occitanie & PACA (31%) et ceux des régions Nouvelle Aquitaine & Grand Est (30%).28% privilégieraient le secteur des services à la personne s’ils devaient créer une entreprise. En 2ème position sur la région, le secteur du « commerce et de l’artisanat » arrive juste derrière (26%). Le « tourisme » prend la 3ème place (cité par 18% des habitants des Pays de la Loire.Plus de 7 habitants sur 10 (74%) estiment que la région Auvergne-Rhône-Alpes est propice à la création d’entreprise.Seule la région Ile-de-France (80%) fait mieux que l’Auvergne-Rhône-Alpes sur ce point. Les Pays de la Loire (72%) complètent le podium.Concernant plus spécialement les Jeunes Entreprises Innovantes (JEI), 68% des habitants de l’Auvergne Rhône-Alpes pensent que leur région les favorise. Sur ce point, l’Ile-de- France reste en tête (72%), suivie de la Bretagne et des Pays de la Loire (69%). L’Auvergne-Rhône-Alpes est donc très proche du trio de tête.La ville de Lyon est en effet déjà reconnue pour son dynamisme en matière d’accueil et d’animation de l’écosystème des startups. D’ailleurs près de 7 habitants sur 10 de la région Auvergne-Rhône-Alpes (67%) estiment que les startups sont une chance pour l’avenir de l’économie française. A noter cependant que certaines régions sont encore plus enthousiastes : 75% des Franciliens partagent ce sentiment, suivis par les habitants des régions PACA et Nouvelle Aquitaine (70%).Compte tenu du regard bienveillant qu’ils lui portent, plus de 72% des habitants de l’Auvergne Rhône-Alpes créeraient leur entreprise dans leur région. Seuls 19% d’entre eux en privilégieraient une autre.A noter que dans la Région, « seuls » 26% des potentiels candidats à la création d’une startup préfèreraient s’installer dans des espaces partagés (pépinière d’entreprises, coworking space), ce qui peut étonner alors qu’elle ne manque pas d’infrastructures sur son territoire. La majorité (55%) préfèrerait travailler de chez elle.A quasi égalité avec l’ensemble des Français, pour 28% des habitants de l’Auvergne-Rhône-Alpes, « exercer un métier qui les passionne » serait la 1ère source de motivation pour se lancer et devenir entrepreneur.« Etre indépendant » arrive en 2ème position sur la Région (26%), suivi du fait « de gagner plus d’argent » (16%). Sur ce dernier critère, la région se détache légèrement de la moyenne nationale (13%). Elle est cependant devancée par la région Centre Val de Loire (17%).S’agissant des freins à la création d’entreprise, se dégagent nettement chez les habitants de la Région les « contraintes administratives » citées par 38% d’entre eux, suivies des « craintes pour trouver les financements », par 36%. Et alors que 32% d’entre eux expriment leurs inquiétudes sur « l’évolution des lois et de la fiscalité », cette difficulté apparaît moindre chez les Français dans leur ensemble (28%).Les success story ont les faveurs des répondants, qui dans toutes les régions de France, ont distingué des entreprises « rassurantes » d’envergure internationale mais surtout des entreprises solidement implantées sur leur territoire.Ainsi, MICHELIN, première société d’Auvergne-Rhône-Alpes dont le siège social est à Clermont Ferrand, est en tête des entreprises préférées dans la région, citée par 20% des habitants.EVIAN, numéro un mondial sur le marché des eaux minérales, arrive en 2ème place (14%). Le groupe isérois ROSSIGNOL (11%), fabricant historique de skis et autres articles de sports d'hiver, complète le podium.Résultats complets de l’étude sur www.bdo.fr