AviASim lance un stage « Anti-Stress », pour maîtriser sa peur de l’avion

La peur de l’avion est très répandue : en France, elle empêche une personne sur 10 de décoller chaque année.



Même pour ceux qui partent, l’impact du stress aéronautique est loin d’être négligeable : perte de concentration professionnelle, impossibilité de partir en vacances du point de vue personnel...



Pour lutter contre cette « angoisse », AviaSim a mis en place un stage « anti-stress », spécialement conçue pour réduire les facteurs de stress. Depuis 4 ans qu’il existe, AviaSim a réalisé plus de 400 stages dans 13 villes de France.



Depuis 2013, AviaSim propose des sessions anti-stress pour professionnels (voyages d’affaires) et particuliers avec une méthodologie éprouvée pour dépasser les angoisses du vol.



« En 6 heures, il est possible de gérer sa peur, pour voyager plus sereinement » assure Arthur, commandant de bord, spécialiste du stress aéronautique.



« Lorsque l’on se retrouve dans une situation inconnue, comme lors d’un vol en avion, notre imaginaire va prendre le dessus sur notre rationalité.



Pourtant des gestes simples permettent d’éviter la panique : il faut les connaître pour les appliquer dès que l’on en ressent le besoin. Lever les zones d’ombre sur l’univers de l’aviation, c’est l’objectif d’une session anti-stress



Après un passage par plusieurs étapes, le simulateur se révèle un instrument très efficace pour apprendre et mémoriser ces techniques de gestion du stress et mieux connaître l’univers de l’aéronautique.



Au programme des stages, des discussions et Workshop avec l’instructeur (2 heures) pour mieux identfier la peur du stagiaire et d’aborder les basiques de l’aviation.



Suivent une expérimentation du simulateur de vol...Assis en place gauche, l’instructeur propose une expérimentation du vol sur avion de ligne. Il explique les procédures opérationnelles ainsi que les différentes réactions face à des scénarios imprévus



Après avoir observé un vol en conditions normales, le stagiaire prendra les commandes pour un vol avec des conditions de vol difficiles (météo orageuse, panes, etc.).

"L’objectif de cette dernière session est de faire prendre conscience au stagiaire que malgré toutes ces difficultés possibles, l’avion reste le transport le plus sûr au monde" précise AviaSim



Pour se renseigner www.aviasim.com