BIOVISION veut se rapprocher du public

A partir d'aujourd'hui, des cyclopolitains aux couleurs de Biovision sillonnent la ville pour inviter le public à participer au Forum mondial des sciences de la Vie, dont la 12è édition se tient à Lyon du 4 au 6 avril prochain.



Ils seront également à l'œuvre durant les 3 jours du Forum, assurant les déplacements des intervenants de manière responsable tout en leur permettant de découvrir la ville sous un joli jour.



3 conférences publiques, gratuites et traduites en français, accueilleront citoyens, étudiants, associations... pour s'informer sur les enjeux d'avenir de la santé, en présence des experts internationaux.



Rajendra Pachauri, Prix Nobel de la Paix 2007 - GIEC et Randy Scheckman, Prix Nobel de Médecine 2013 honoreront de leur présence cette édition de Biovision. .



Les rencontres se dérouleront à la Cité Internationale - Amphithéâtre Lumière.



L'entrée est gratuite, sur inscription : http://www.biovision.org/conferences2017.php



Impact de l'environement sur la santé

en partenariat avec le CLARA - Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes...Le mardi 4 avril 2017 à 18h30, avec Rajendra Pachauri, Prix Nobel de la Paix - GIEC, Priscillia Andrieu, Energies pour l'Afrique, Martha Brady, PATH, Paolo Vineis, Impérial London College, Ali Mobasheri, University of Surrey



Intelligence artificielle... Une révolution généreuse au service de la santé

en partenariat avec le SIDO, le forum des objets connectés

Le mercredi 5 avril 2017 à 18h15, avec

Jean Ponce, ENS, Jeannine Vos, GSMA

Paul Stoffels, Johnson & Johnson, Jurgi Camblong, Sofia Genetics, Sandra Buttigieg, Frontiers in Public Health

L. Vandebrouck, Qualcomm Life,

Sandra Buttigieg, Frontiers in Public Health, L. Vandebrouck, Qualcomm Life et Terje Peetso, Commission Européenne



En clôture de Biovision : De la santé globale à UNE SEULE SANTÉ

Le jeudi 6 avril 2017 à 17h00, avec

Sandra Buttigieg, Université de Malte

Michel Kazatchkine, UNAIDS

Marie-paule Kieny, OMS, Greg Perry, Medicines Patent Pool, Precious Matsoso, Département de la Santé - Afrique du Sud et Randy W. Schekman, Prix Nobel de médecine 2013



BIOVISION a été fondé à Lyon en 1999 à l'initiative de Raymond Barre, consacrant les Sciences de la Vie comme filière d'excellence mondiale pour la capitale et la région rhônalpines.



BIOVISION est devenu un rendez-vous mondial des acteurs de la santé et une référence pour son action dédiée à l'innovation.



BIOVISION est organisé par la Fondation pour l'Université de Lyon.