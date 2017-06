BMX freestyle - Les virtuoses du "flat" mondial font escale à Grenoble

Grenoble accueille ce week-end les meilleurs de l'une des catégories les plus spectaculaires du BMX freestyle, le "flat", pour une étape de Coupe du monde de cette discipline nouvellement inscrite au

programme des JO-2020.



Voilà six ans que la France n'avait pas été au programme du circuit mondial

du BMX flat. C'est désormais chose faite avec deux jours de compétitions et de show musicaux, samedi et dimanche, avec pour maître d'oeuvre le quintuple champion du monde français, Matthias Dandois.



Le BMX Flat est l'une des quatre épreuves du BMX freestyle. Il s'agit

d'exécuter des figures au sol, sans module mais avec juste un vélo.



"Tu peux apparenter ça à du breakdance sur un vélo. Les mouvements ressemblent à ceux du breakdance, c'est du vélo urbain et créatif. Si tu veux gagner des compétitions, tu dois inventer tes propres figures", explique Matthias Dandois.



Le Français de 28 ans sera aligné avec les tout meilleurs, comme le Canadien Jean-William Prévost.



Le spectacle sportif se fera à Grenoble Polesud, qui s'est adapté pour accueillir 4.200 personnes.



Vendredi, le Comité international olympique (CIO) a annoncé l'introduction de 15 nouvelles épreuves aux jeux Olympiques de Tokyo en 2020, dont le BMX

freestyle.



Il existe 5 épreuves dans le BMX, dont 4 en freestyle. Celle qui sera aux

JO sera le BMX "park", qui consiste pour le rider à réaliser des figures sur

des courbes.







Avec AFP