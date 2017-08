BRIDGE: 4 JEUNES LYONNAIS MÉDAILLÉS CHEZ EUX

Les championnats du monde de bridge des catégories jeunes se sont terminés hier à la Cité internationale de Lyon avec 2 médailles pour les équipes de France : l'or pour les Youngsters (U21) et l'argent pour les Girls (U26).



Parmi ces jeunes champions, on retrouve 4 Lyonnais.



L'équipe de France des moins de 21 ans a été sacrée championne du monde mercredi, après s'être imposée en finale face à la Chine (140-120). Il s'agit de la deuxième couronne mondiale des Français dans la catégorie, après celle remportée en 2008.



Les Girls affrontaient également la Chine en finale mais ne sont pas parvenues à imiter les Youngsters et s'inclinent 146 à 34. Elles remportent leur 4e médaille en 4 ans, après leurs deux titres européens de 2013 et 2015 et leur victoire aux mondiaux 2014.



Maxence Fragola-Jarjaille, 17 ans, de Dardilly, a été sacré champion du monde chez les Youngsters. Ce sportif, qui pratique le badminton et la natation en club, fera sa rentrée en Terminale S en septembre. Licencié au Quai Lyonnais des Jeunes Bridgeurs, il a découvert ce sport de l'esprit lors d'un atelier proposé dans son collège.



Chez les Girls, on dénombre trois Lyonnaises sur les 6 joueuses qui composent l'équipe.



Hélène Besançon, 25 ans, travaille à la Cité internationale et jouait à domicile. Elle participait aux mondiaux un an seulement après avoir débuté le bridge.



Sarah Combescure, 21 ans, est étudiante en comptabilité. Elle a été sacrée championne du monde par paires la semaine dernière et repart des championnats du monde avec deux médailles.



Émeline Jounin, 19 ans, est étudiante en classe préparatoire. Elle a découvert le bridge il a 12 ans à l'occasion d'une colonie de vacances bridge.