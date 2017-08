Beaujolais: les vendanges pourraient débuter fin août

La véraison suit son cours dans les vignes du Beaujolais. Avec en moyenne 15 jours d’avance sur 2016, la véraison 2017 semble être, en effet, plus proche des stades phénologiques retrouvés lors des millésime précoces, tels que 2007, 2009, 2011 et 2015.



Globalement, la météo ensoleillée et le temps sec depuis le printemps ont participé au développement du vignoble dans un cadre sanitaire remarquable.



Peu de traitements cette année. La contrainte hydrique due au manque de pluie, sera tout de même un facteur limitant de la quantité dans de nombreux secteurs.



Si on ajoute à cela les impacts de la grêle dans le nord du beaujolais, on s’achemine globalement en Beaujolais vers une récolte de quantité moyenne.



Juillet très sec a laissé des baies plutôt petites, ce qui laisse espérer une belle concentration des jus et des matières phénoliques.



Les réseaux maturation sont sur le pont depuis le 3 août pour le Gamay et le 10 août pour le Chardonnay.



180 parcelles sont prélevées et analysées deux fois par semaine, ce qui permettra de fixer dans quelques jours, un ban indicatif des vendanges et d’affiner des tendances plus précises concernant qualité et quantité de ce millésime 2017.



On s’achemine en tous cas, vers un début des vendanges pour la fin août.





