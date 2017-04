Big Booster dévoile les lauréats de sa saison 2

Elles étaient 92 sur le premier Booster Camp de novembre dernier. Seules 20 d’entre elles ont pu s’immerger au cœur de l’écosystème bostonien et obtenir ainsi leur place en finale.



Au terme d’une ultime séance de pitch, les membres du Jury du programme ont désigné les 3 lauréats.



• Bio & Health : FineHeart conçoit une mini-turbine cardiaque pour les patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque sévère.



« [BigBooster nous a permis de bénéficier] d’un réel travail préparatoire [grâce à l’aide] de professionnels. [Cette aventure a été marquée par] un bel esprit d'équipe entre les start-ups et l'équipe d'encadrement BigBooster qui va perdurer. Nous avons pour objectif de débuter les tests sur l’homme d’ici 2019. Un retour aux USA est prévu d’ici la fin d’année pour y préparer notre implantation » réagit Arnaud Mascarell, Directeur général de FineHeart.



• Informative Tech : Gulplug a imaginé un capteur d'énergie pour éviter les gaspillages énergétiques sur les sites de productions industriels.



« Je suis ému et très heureux pour mes jeunes et le travail accompli depuis 3 ans. Mon émotion est d’autant plus grande que la compétition était d’un très haut niveau. Nous avons été très bien accompagnés par BigBooster. Les mentors étaient bienveillants. Ce titre est une excellente nouvelle alors que nous poursuivons une levée de fonds d’1,5 millions d’euros » commente Xavier Pain, Directeur général de Gulplug.



• Global Impact : Sylfen développe des solutions intégrées de stockage et de production d’énergie, à destination des bâtiments et éco-quartiers.



« Chaque étape de l’aventure était plus intéressante. Notre sélection pour Boston était déjà une réussite qui nous a permis de mener une réflexion en conditions réelles sur l’international. Sylfen finalise actuellement une levée de fonds de 4 millions d’euros » commente Nicolas Bardi, Président de Sylfen.



Coup de cœur du Jury : InTouch est une startup panafricaine spécialisée dans l’agrégation de moyens de paiement mobiles et de services digitaux.