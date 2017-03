Bordeaux-OL : Memphis ne veut pas être qu'un feu... Depay

Trois buts en sept matches en L1, dont un doublé contre Metz dimanche (5-0): Memphis Depay, en rupture de ban à Manchester United et transféré à Lyon, retrouve des jambes et veut garder ce rythme alors que se profile un voyage à Bordeaux vendredi (20H45) en championnat.



"Il est en net progrès et prouve que nous avons bien fait de le recruter",

se réjouit l'entraîneur Bruno Genesio.



Et le joueur de 23 ans, qui veut qu'on

l'appelle juste "Memphis", se dit également satisfait de son adaptation, même s'il sait que son retour va prendre du temps.



"Même si j'ai marqué deux buts (contre Metz), je pense qu'il y a des choses que j'aurais pu mieux faire mais je progresse. Ce n'était que la seconde fois que je jouais 90 minutes. Je ne suis pas à mon meilleur niveau", concède-t-il.



L'arrivée de l'international néerlandais au mercato hivernal s'annonce comme la seule réussite de l'OL en matière de recrutement cette saison et à tous points de vue.



L'absence de jokers pour le match décisif de Ligue des Champions contre le FC Séville (0-0), le 7 décembre, avait souligné en rouge l'échec du marché

d'été des transferts de l'Olympique lyonnais.



Si l'ancien Red Devil, en quête de logement, vit encore à l'hôtel, Genesio

loue l'intégration "parfaitement réussie pour l'instant en dehors du terrain" de son nouveau joueur "qui commence à dire quelques mots en français".



"Il n'est pas timide, c'est quelqu'un qui va vers les autres. Cela facilite les choses dans la relation humaine. Nous constatons ses progrès depuis

quelques matches même s'il y a encore des choses à améliorer. Nous n'avons pas encore vu son vrai visage."



Pour quelqu'un "qui a peu joué durant la première moitié de saison, je trouve qu'il a déjà un bon rendement. Il s'adapte facilement à notre jeu et il

a des qualités athlétiques incroyables. C'est un très grand joueur", se félicite pour sa part le gardien Anthony Lopes.



"Sa personnalité est une énorme surprise, tout le monde me dit que c'estvraiment un chic type et un garçon qui tire tout le club vers le haut", s'enflamme à son tour le président Jean-Michel Aulas.



Ainsi, Memphis paraît vraiment heureux d'être là et le public l'a déjà

adopté. Il a offert le maillot avec lequel il a inscrit son premier but avec l'OL, contre Nancy (4-0, le 8 février), au futur musée de l'OL.



Le patron du club ne l'a sans doute pas choisi par hasard. Outre les

qualités footballistiques, JMA est toujours sensible aux rayonnements

médiatiques de ses joueurs ou joueuses, comme l'Américaine Alex Morgan, recrutée en janvier dans la section féminine.



Cette dernière compte 3 millions de suiveurs sur Facebook et 2,9 millions

sur Twitter où Memphis est quant à lui suivi par 1,03 million de fans, loin

devant tous les autres membres de l'effectif lyonnais.



C'est d'ailleurs par un tweet qu'il avait confirmé lui-même son arrivée à

Lyon, le 20 janvier.



Il devrait gagner encore bien d'autres soutiens: 1.500 supporters se sont

précipités pour sa première séance de dédicaces, le 22 février, à la boutique

du club. Un record pour l'Olympique lyonnais.







Avec AFP