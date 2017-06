Brignais accueillera le futur siège de l’Opac du Rhône

Brignais accueillera le futur siège de l’Opac du Rhône au cœur d'un programme immobilier de 11 000 m2

dans le quartier de la gare



A l’issue d’une consultation, l’Opac du Rhône a choisi l’équipe ADIM Lyon / BPD Marignan / HTVS / Atelier Anne Gardoni / EODD / Citinea pour réaliser ce programme immobilier



Cette opération comprendra des logements, des locaux d’activité, des commerces, des stationnements et des bureaux dont le siège de l’Opac du Rhône et son agence Rhône Sud.



Ce programme immobilier constitue la première phase d’une opération de requalification plus importante conduite par la ville de Brignais dans le quartier de la gare : il marquera la transformation de ce secteur et son rattachement au centre-ville .



"Le projet retenu a été conçu afin d’apporter de la cohérence et de la simplicité à ce futur quartier. Il sera aéré, avec des respirations végétales (cœur d’îlot paysagé par exemple), des volumes découpés et des lignes sobres." détaille l'Opac



La ville de Brignais et la Communauté de communes de la Vallée du Garon accompagneront le projet par la réalisation d’une nouvelle rue, avec environ 70 places de stationnement, depuis l’avenue de la gare rejoignant la route d’Irigny, ainsi que par l’aménagement du parvis de la gare.



La création d’une nouvelle voie permettra notamment l’accès au siège de l’Opac du Rhône qui sera situé le long de la voie ferrée.



« Le bâtiment aura une élégance intemporelle mais sans aucun traitement ostentatoire », explique le cabinet d’architecture.



3 752 m2 environ pour le siège de l’Opac du Rhône et l’agence Rhône Sud, 1 764 m2 de logements locatifs sociaux (24 logements), 2 646 m2 de logements en accession (44 logements), 2 445 m2 de bureaux à commercialiser, 383 m2 de commerces et locaux d’activité et plus de 300 places de stationnement en sous-sol constitueront ce nouveau programme