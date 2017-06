Bruno Bonnell (REM), un serial-entrepreneur à l'Assemblée PORTRAIT

Bruno Bonnell (REM), 58 ans, élu dimanche dans la 6e circonscription du Rhône aux dépens de l'ex-ministre de l'Éducation Najat Vallaud-Belkacem, est un serial-entrepreneur proche de Gérard Collomb.



Celui qui avait "toujours voté socialiste" jusqu'alors a obtenu 60,32% des suffrages au second tour, contre 39,68% à la candidate du PS dans la

circonscription-ville de Villeurbanne, historiquement à gauche, la ville de feu Charles Hernu.



Né en octobre 1958 à Alger, il arrive à l'âge de huit ans à Villeurbanne,

où il a fait "toutes ses études" et fondé "presque toutes ses entreprises"

mais habite désormais à Lyon.



Diplômé de l'École supérieure de chimie physique électronique de Lyon, et d'économie à Paris-Dauphine, il fonde Infogrames au début des années 1980, qui devient le numéro deux mondial des jeux vidéo et rachète Hasbro Interactive (Atari) vingt ans plus tard.



Installé alors aux États-Unis, Bonnell revient en France après avoir quitté l'entreprise en 2007 et se reconvertit avec succès dans la robotique,

effectuant à ce titre des missions pour le gouvernement.



Cet homme à la carrure de rugbyman, père de six enfants dont un décédé trèsjeune d'une maladie génétique incurable, fut un macronien de la première heure et a pris ses dispositions professionnelles pour se consacrer "à 100%" à son mandat de député.



Il avait fait un passage éclair sur M6 en 2015 comme animateur de l'émission de téléréalité "The Apprentice".





Avec AFP