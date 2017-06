Bruno Bonnell (REM) devance largement Najat Vallaud-Belkacem à Villeurbanne

"J'appelle les électeurs villeurbannais à réfléchir à ce qui est leur intérêt et l'intérêt de leur ville (...). Vous me retrouverez dès demain en campagne, plus mobilisée que jamais (...). Et nous allons l'emporter", a-t-elle assuré, la mine grave, devant les militants réunis à son QG de campagne des Gratte-Ciel.



"Donner tous les pouvoirs à Emmanuel Macron, cela se traduira, demain, par une loi travail qui sera passée par ordonnance", a poursuivi l'ancienne ministre, partisane d'une gauche forte à l'Assemblée.



"Cette élection, on l'a faite en surfeur. On a été porté par une vague. On

va amplifier cette vague", a réagi de son côté Bruno Bonnell, 58 ans,

serial-entrepreneur dans les jeux vidéo puis la robotique, et macroniste de la première heure.



"Le vent en poupe, c'est agréable, mais il faut faire campagne jusqu'au

bout. Il faudra rassembler au second tour", a-t-il ajouté.



Le maire PS de Villeurbanne, Jean-Paul Bret, a estimé que la partie sera "à

l'évidence difficile" pour Najat Vallaud-Belkacem, même si "elle est combative, a de l'envergure et du talent", évoquant un constat "amer et

triste" pour le Parti socialiste et la gauche à l'issue du premier tour.







Avec AFP