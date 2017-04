Bureaux de vote du 2nd tour : avec quels assesseurs ? s'interroge Dominique Nachury

Le 23 avril dans les bureaux de vote de Lyon les assesseurs les plus nombreux avaient été désignés par le candidat François Fillon, rappelle la députée LR.



Pour les 83 bureaux de la 4e circonscription, 97 assesseurs titulaires et suppléants de la droite et du centre ont permis le fonctionnement du scrutin.



"La règle posant que les candidats désignent les assesseurs, pour le 7 mai il reviendra à En Marche et au Front national de designer les personnes qui permettront de constituer les bureaux de vote. Le constat du 1er tour peut légitimement inquiéter" estimé Dominique Nachury dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ere



"C’est pourquoi le manque d’assesseurs pour le 2nd tour ne saurait être considéré – ainsi qu’a pu l’écrire une candidate à la candidature En Marche aux législatives à Lyon – comme le résultat d’une « défaillance de certains assesseurs des candidats éliminés du second tour".



La députée fait remarquer que depuis des décennies, les mêmes partis, voire les mêmes personnes se chargent seuls, d’assurer le déroulement des élections.



Dominique Nachury a préparé il y a quelques mois une proposition de loi, visant à instaurer un quota minimum d’assesseurs à désigner par chacun des candidats. Objectif: rééquilibrer, entre les différents candidats aux élections locales comme nationales, leur contribution à l’organisation matérielle de l’élection.