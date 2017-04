C3 - OL-Besiktas: dépasser le contexte sécuritaire pour prendre une option

Sous tension: à la peine en Championnat de France, l'OL doit chasser le doute ce jeudi doir devant le club turc de Besiktas, malgré un contexte sécuritaire rendu plus délicat encore par l'attaque contre le bus du Borussia Dortmund.



Le quart de finale aller de l'Europa League au Parc OL s'annonçait déjà

compliqué à gérer avec la venue de 20.000 supporters stambouliotes à trois jours d'un référendum qui suscite la passion en Turquie.



L'attaque mardi soir contre le bus du Borussia en Allemagne a poussé

mercredi l'UEFA à demander une réévaluation des mesures de sécurité "partout où c'est nécessaire".



A Lyon, elles sont déjà conséquentes: un millier d'agents, parmi lesquels

des turcophones, sont prévus au Parc OL, car le match est classé depuis

longtemps à haut risque à trois jours d'un référendum en Turquie. Avec un

contexte local sensible: le stade est situé à Décines, berceau de la première vague d'immigration arménienne en France.



De quoi ajouter un peu de pression supplémentaire à un Olympique lyonnais, qui reste sur une claque en Ligue 1 (1-4 face à Lorient) et pourtant contraint à prendre une avance intéressante au score avant un retour qui s'annonce bouillant à Istanbul.



Ce quart de finale contre le Besiktas revêt une importance considérable

pour donner une autre image du parcours lyonnais cette saison.



Car seule désormais une victoire finale dans l'épreuve peut donner un ticket à l'OL pour la Ligue des Champions la saison prochaine.



L'heure est grave et Jean-Michel Aulas est monté en première ligne pour

désamorcer les critiques, les doutes qui pouvaient s'installer chez les

joueurs mais aussi au sein du public qu'il a appelé, lundi sur OLTV, à l'union

sacrée.



"Nous jouons plus que la saison. Nous avons la possibilité d'aller en

demi-finale de l'Europa League et peut-être plus loin. Les joueurs jouent leur carrière comme l'institution joue son développement", a également insisté JMA dans Le Progrès.



JMA dédramatise aussi le match retour: "Il faut arrêter de dire que le

déplacement à Besiktas va être difficile. Le plus dur, c'est le match de

jeudi. Il faut arrêter de filer la trouille aux joueurs. Le match à Besiktas

ne sera pas plus difficile que celui à Rome".





Avec AFP