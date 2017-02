C3: Procédure disciplinaire contre l'AS-Saint-Etienne pour le comportement de ses supporters

Une procédure disciplinaire a été ouverte par l'UEFA à l'encontre de Saint-Etienne pour le comportement de ses supporters jeudi, lors du 16e de finale aller d'Europa League sur le terrain de Manchester United (victoire anglaise 3-0), a annoncé vendredi l'UEFA.



L'instance de discipline leur reproche "l'usage de fumigènes", "le jet de projectiles" et leur "conduite incorrecte", précise l'UEFA.



Le cas sera étudié le 23 mars. Plusieurs centaines de supporters avaient fait le déplacement à Old Trafford et ont été très actifs dans les tribunes pour encourager les hommes de Christophe Galtier.





Avec AFP