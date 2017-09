CP à 12 élèves: plusieurs communes touchées par la grève

Un mouvement de grève a perturbé ce lundi la rentrée scolaire dans l'agglomération lyonnaise, principalement à Vaulx-en-Velin, les

enseignants dénonçant des suppressions de postes sur fond de réforme du CP à 12 élèves.



Selon les syndicats qui avaient appelé à la grève (SNUipp-FSU, CGT, SUD et

FO), "une vingtaine d'écoles" classées en réseau d'éducation prioritaire

renforcée (REP+), concernées par la réforme du CP, sont restées fermées dans plusieurs communes.



En particulier à Vaulx-en-Velin, où tous les établissements sont classés en

REP+.



Selon la maire socialiste de la ville, Hélène Geoffroy, 6 écoles

maternelles sur 19 et 10 écoles élémentaires sur 16 étaient en grève, totale ou partielle, soit près d'une sur deux.



L'Éducation nationale considère un établissement en grève quand la

proportion d'enseignants grévistes y dépasse 25%.



Le collectif des grévistes vaudais avance de son côté le chiffre de 171 enseignants grévistes. Ces derniers dénoncent les suppressions de postes engendrées, parallèlement à la réforme, par la fin du dispositif "plus de maîtres que de classes".



"C'était le seul moyen humain supplémentaire qui existait et faisait la différence avec les autres écoles", déplore le collectif.



"Avec la mise en place des classes de CP dédoublées, toutes les écoles de

REP+ se sont vu retirer leur enseignant supplémentaire (PDMQDC) qui permettait notamment le travail en petit groupe dans toutes les classes de l'école", dénonce le SNUipp-FSU (majoritaire) dans un communiqué.



Selon le syndicat, le nombre d'élèves par classe dans les niveaux supérieurs au CP a par ailleurs augmenté dans l'académie et "au final, pour une grande majorité d'élèves du CE1 au CM2, il ne reste rien des avantages de

l'éducation prioritaire".



A Vaulx-en-Velin, "il n'y a aucun souci matériel. La commune a débloqué

150.000 euros" pour assurer le dédoublement des CP, a fait valoir Hélène Geoffroy. "J'espère que les classes reprendront normalement demain. Dans les quartiers populaires, il faut donner le maximum de chances aux enfants."



"On a expliqué aux parents qu'on reportait la rentrée à demain", a indiqué le collectif des grévistes, sans exclure une nouvelle action par la suite.



La rectrice de l'Académie de Lyon, Françoise Moulin Civil, présente pour larentrée dans une école de Lyon concernée par la réforme, a qualifié la grève de "symbolique", jugeant que "la nouveauté parfois a un peu de mal à passer.



Le mouvement a touché aussi deux établissements à Villeurbanne et Bron,

ainsi que Vénissieux et Rillieux-la-Pape selon les syndicats.



A Lyon, selon la mairie, la réforme a engendré l'ouverture de 17 classes, toutes dans des locaux séparés sauf dans une école qui a fait le choix d'avoir deux enseignants pour 24 élèves.