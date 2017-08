Canicule: l'alerte orange désormais étendue à huit départements

L'épisode caniculaire sur l'Hexagone concerne désormais huit départements du centre-est et du sud-ouest, a annoncé dimanche après-midi Météo-France.



L'Allier, la Saône-et-Loire, le Jura, le Tarn et le Tarn-et-Garonne ont été

placés à leur tour en vigilance orange canicule après la Loire et le

Puy-de-Dôme vendredi et le Rhône, jeudi.



Cet épisode "très chaud, tardif" devrait se terminer au plus tôt mardi à

07H00 et nécessite "une vigilance particulière notamment pour les personnes fragiles ou exposées", souligne dans son dernier bulletin le service officiel de la météorologie hexagonale.



Ce dernier relève qu'à 15H00 dimanche il faisait 35 degrés à Albi, 33

degrés à Lyon et Vichy ainsi que 32 degrés à Clermont-Ferrand, Saint-Etienne et Montauban.



Les températures devaient encore "gagner quelques degrés" dans l'après-midi de dimanche, les maximales étant attendues en fin de journée et estimées entre 34 et 36 °C dans six des huit départements placés en vigilance orange.



Dans la nuit de dimanche à lundi, le mercure descendra autour de 20°C, note encore Météo-France.



Lundi et mardi, les températures seront encore très élevées. Dans

l'après-midi elles seront, sur les départements placés en vigilance orange, souvent comprises entre 34 et 36 degrés, 37 degrés sont attendus à Albi.



Sur le reste du pays, il fera aussi chaud avec des maximales comprises souvent entre 30 et 35 degrés





Avec AFP