Canicule: quatre départements restent en alerte orange

Quatre départements de Rhône-Alpes restent concernés par la vigilance orange canicule, avec des températures parfois supérieures à 35 degrés samedi après-midi.



Ces départements sont l'Ardèche, la Drôme, l'Isère et le Rhône.



Météo-France a levé l'alerte à 16H00 pour l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie.



La levée de la vigilance orange pour les quatre départements restants est

prévue dimanche à 06H00.



Cette canicule "précoce" a touché jusqu'à 67 départements au plus fort de l'épisode, jeudi.



Dans les quatre derniers départements, les températures étaient en baisse samedi après-midi par rapport à la veille, mais restaient toutefois souvent supérieures à 30 degrés. Dans la Drôme et l'Ardèche, elles avoisinaient les 35

degrés à 15H00, selon Météo-France.



Les minimales resteront également "très élevées" dimanche matin sur ces

départements," fréquemment supérieures à 20 degrés" sans toutefois dépasser les 28 à 32 degrés l'après-midi.



Par ailleurs, dans la nuit de vendredi à samedi, plusieurs villes ont battu

leur record de nuit la plus chaude observée en juin avec un maximum de 25,1 degrés relevés à Orange (Vaucluse) et 24,6 degrés à Montélimar (Drôme).





Avec AFP