Cazeneuve: voter PS pour que "la béatitude" autour de Macron continue

L'ancien Premier ministre Bernard

Cazeneuve, venu ce lundi soutenir la candidate PS Najat Vallaud-Belkacem à

Villeurbanne, a estimé que, "dans un contexte où la béatitude est la règle"

autour du président Macron, "il faut voter" socialiste pour poursuivre dans

cette voie.



"Je souhaite au président Emmanuel Macron de réussir", a déclaré Cazeneuve lors d'un point presse commun au QG de la candidate à Villeurbanne, aux Gratte-Ciel



"Et dans un contexte où la

béatitude est la règle (...), si on veut que cette béatitude continue, il faut

voter pour nous", les candidats socialistes aux législatives.



"Nous n'avons jamais eu ce climat de béatitude", a-t-il encore relevé en

référence au quinquennat de François Hollande.



"Voter pour des candidats socialistes, ça sert à faire réussir Emmanuel

Macron, sinon il serait obligé de mener une politique de droite", a insisté

Bernard Cazeneuve, aux côtés de l'ex-ministre de l'Éducation, de la députée PS sortante Pascale Crozon et du maire PS Jean-Paul Bret. "Il ne faut

pas le laisser en tête à tête avec la droite."



"L'espoir pour demain, c'est Najat Vallaud-Belkacem. Ma conviction, c'est

qu'elle gagnera cette élection législative", a affirmé B. Cazeneuve en

apportant "un soutien total à une combattante, une militante, une femme engagée".



Dans cette 6e circonscription du Rhône qui épouse les frontières de la

ville de Villeurbanne, historiquement à gauche, l'ex-ministre de l'Éducation

est confrontée notamment à l'entrepreneur Bruno Bonnell, investi par La République en Marche. Référent du mouvement d'Emmanuel Macron dans le Rhône durant la présidentielle, c'est un proche du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, futur ex-maire de Lyon.



"Je n'ai jamais douté qu'il y aurait un candidat En marche! face à moi, la

surprise, c'est qu'on n'ait pas été capable de trouver un candidat à

Villeurbanne", a estimé Najat Vallaud-Belkacem.



En tout, Villeurbanne compte 19 candidats aux législatives.





Avec AFP