Centenaire 1914-1918 : un nouvel appel à projets lancé par la préfecture

Dans le cadre du Centenaire de la Première Guerre mondiale, une nouvelle session de labellisation des projets est programmée pour l’année 2018, année qui marquera la fin du cycle commémoratif du Centenaire initié en 2014.



Le label « Centenaire » est destiné à distinguer les projets portés par les territoires et les acteurs locaux qui sont sélectionnés en tenant compte de leur créativité, de la valorisation du patrimoine, de la rigueur scientifique, de l’enjeu international ou encore de la déclinaison pédagogique.



Il permet aux projets retenus de figurer sur le programme national des commémorations du Centenaire et d’être éligibles à un financement de la Mission du Centenaire.



Les projets proposés pourront s’appuyer sur les thématiques suivantes : la commémoration des dernières batailles de la Grande Guerre, la fin de la guerre et la signature de l’Armistice, la construction de la paix et les « sorties de guerre », l’Après 1918 : deuil et reconstruction.



Cette liste est indicative, aucune restriction thématique et chronologique ne présidant à la labellisation par la Mission du Centenaire.



Les porteurs de projets réalisés en 2018 peuvent, dès maintenant, et avant le 1er octobre 2017, soumettre leur demande de labellisation au comité départemental du Centenaire (CDC).



Le CDC du Rhône examinera les dossiers dans le courant du mois d’octobre 2017. Les résultats de la labellisation par le Comité national du Centenaire seront communiqués au mois de décembre 2017.



Les demandes doivent comporter le formulaire de demande de label «Centenaire» dûment complété, disponible en téléchargement sur le site internet de la préfecture du Rhône : www.rhone.gouv.fr et tout document illustrant le projet (notes, photographies, articles de presse...)



Toute demande doit être transmise par mail à l’adresse suivante : pref-cdc@rhone.gouv.fr