Chutes de neige: risque d'avalanches accru sur les massifs de Haute-Savoie

La préfecture de Haute-Savoie a mis en garde samedi soir skieurs et randonneurs contre un risque accru de déclenchement d'avalanches sur les massifs du département suite aux chutes de neige constatées ces dernières heures.



"Les chutes de neige de ce jour, associées à un vent tempétueux, ont accru l'instabilité du manteau neigeux sur l'ensemble des massifs de la

Haute-Savoie, qui sont particulièrement propices aux déclenchements d'avalanches", a-t-elle souligné.



Le risque de déclenchement de plaques, pouvant "céder au passage d'un seul skieur", sera particulièrement élevé ce dimanche - de niveau 4 sur une échelle de 5 - au dessus de 2.000 mètres d'altitude, où subsiste "une ancienne sous couche fragile et très soufflée, enfouie sous la neige récente".



La préfecture de Haute-Savoie a appelé les skieurs et les randonneurs à davantage de vigilance, notamment en respectant les consignes de sécurité en vogue dans les stations de ski et en prenant "toutes les précautions utiles, notamment en s'équipant de détecteurs de victimes d'avalanches (DVA), de pelles et de sondes".





Avec AFP