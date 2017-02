Co-working: un succès qui se confirme...

Les Assises du coworking se tenaient ce vendredi à l’Embarcadère.



Une première édition, organisée par le réseau Coworking Grand Lyon avec le soutien de la Métropole de Lyon.



Cette journée avait pour objectif de permettre aux différents acteurs du coworking (entreprises, start-up, collectivités, chercheurs, coworkers) et au public de se rencontrer, de débattre et d’échanger autour de la thématique des « mutations du travail liées au coworking ».



Plus de 300 personnes venues de tous horizons se sont réunies à l’Embarcadère pour échanger des idées.



Le coworking jouera un rôle de premier ordre dans l’économie de demain.



« Véritables lieux d’innovation, les espaces de coworking sont devenus ces dernières années des acteurs centraux de l’économie collaborative » a affirmé en introduction Karine Dognin-Sauze, vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de l’Innovation, de la Métropole intelligente et du Développement numérique, « leur développement constitue donc un enjeu majeur pour la Métropole de Lyon qui mène depuis plusieurs années une politique de valorisation et d’accompagnement de ces espaces ».



Pour rappel, le phénomène coworking, qui prend aujourd’hui de plus en plus d’ampleur, est arrivé en France en 2008. Ce modèle de travail collaboratif s’est véritablement imposé comme une nouvelle forme d’organisation du travail.



Depuis la création du premier espace de coworking en 2011, de nombreux autres espaces de travail collaboratif ont vu le jour à Lyon. Aujourd’hui, il existe dans la Métropole de Lyon 17 espaces de coworking où travaillent près de 1100 coworkers, principalement des travailleurs indépendants.



Depuis 2012, la Métropole de Lyon soutient les espaces de coworking et favorise leur développement. En 2014 a été créé le réseau de coworking Grand Lyon afin de fédérer les différents acteurs du coworking lyonnais. Initialement composé de quatre espaces de coworking (La Cordée, Etic, Locaux Motiv et l’Atelier des Médias), le réseau de corworking Grand Lyon en regroupe aujourd’hui 17 sur l’ensemble du territoire métropolitain.



En 2016, un guide à destination des communes désireuses de se doter d’un espace de coworking a été édité.