Colas revoit ses prévisions de recrutement à la hausse pour l’année 2017.





En France, plus de 2 500 postes sont ainsi à pourvoir, dont 60 % ouverts à des débutants.



Objectif : répondre à un marché des travaux publics en reprise, après le point bas atteint en 2016.



