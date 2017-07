Collomb: la menace terroriste est "toujours là"

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a affirmé mardi, en présentant son nouveau projet de loi antiterroriste devant le Sénat, que la menace terroriste "est là, toujours prégnante".



"Il y a la menace directement télécommandée, et celle plus diffuse, et donc plus difficile à prévenir, de ceux que la propagande a fait ou peut faire basculer", a déclaré le ministre.



"La menace est plus complexe à détecter, il faut pouvoir agir plus

rapidement, protéger davantage", a-t-il ajouté. "C'est ce que vise ce projet

de loi."



Le nouveau projet de loi antiterroriste, très controversé, doit remplacer,

le 1er novembre, le régime exceptionnel de l'état d'urgence en pérennisant et en inscrivant dans le droit commun certaines de ses mesures.



"Nous voulons sortir de l'état d'urgence, mais nous ne pouvons le faire sans adapter notre dispositif de lutte contre le terrorisme", a justifié Collomb. "Il nous reste encore à prendre des mesures qui nous semblent essentielles", a-t-il dit.



L'examen du texte est prévu jusqu'à mercredi. Il sera ensuite transmis à

l'Assemblée nationale où il sera débattu en octobre.



Le gouvernement souhaitant une adoption rapide, il a demandé une procédure accélérée, c'est-à-dire une seule lecture par chambre.





