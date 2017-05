Collomb ministre de l'intérieur: l'opposition espère des mesures pour Lyon

Les Présidents des groupes Les Républicains et apparentés de la Métropole et de la ville de Lyon, adressent leurs "félicitations républicaines" à Gérard Collomb nommé ministre de l'Interieur..



"Si désormais, il aura en charge la sécurité de l’ensemble des Français, nous formulons le vœu qu’il n’oublie pas les Lyonnais et les Grands Lyonnais"



Philippe Cochet et Stéphane Guilland espérent que le nouveau Ministre de l’Intérieur "aura à cœur de leur apporter des réponses concrètes à la hauteur des enjeux pour notre pays confronté au terrorisme"



Pour les deux responsables LR, Collomb a été un temps "un adversaire farouche de l’armement de la police municipale et qu’il ne l’a toléré que récemment face à la menace terroriste".