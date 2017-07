Collomb souhaite la généralisation des caméras-piétons pour la police

Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a déclaré mardi souhaiter "la généralisation des caméras-piétons", dispositif dont sont déjà équipés des policiers et des gendarmes à titre expérimental, et qui permet l'enregistrement des contrôles d'identité.



"Nous souhaitons généraliser le système des caméras piétons qui permettra d'enregistrer chaque fois qu'il y a un face à face entre un policier et ceux qu'ils s'apprêtent à vérifier", a affirmé G. Collomb, lors d'une audition

devant la commission des lois sur la sécurité du quotidien et la lutte contre

le terrorisme, à l'Assemblée nationale.



Selon le ministre, ce dispositif "permettra d'éviter que les situations ne dégénèrent, et en même temps d'assurer la protection du policier en montrant qu'il agit conformément aux lois".



"Je pense que c'est gagnant-gagnant, à la fois pour la police et pour la

confiance de la population dans les actes de sa police", a-t-il poursuivi.



Le dispositif de "caméra-piéton" - accrochée sur le torse du policier ou dugendarme en patrouille - a déjà été lancé à titre expérimental en avril 2013

dans plusieurs départements et dans 47 zones de sécurité prioritaire (ZSP).



Manuel Valls, alors Premier ministre, avait annoncé en octobre 2015 la

généralisation en cinq ans de ce dispositif.



En février dernier, l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, avait

annoncé que 23 zones de sécurité prioritaires (ZSP) étaient désormais

concernées par l'expérimentation de l'enregistrement vidéo qui devenait

"obligatoire" pour les contrôles d'identité réalisés à l'aide de ces

caméras-piétons.



La question de la pertinence de l'utilisation des caméras-piétons plutôt

que de récépissés lors de contrôles d'identité avait ressurgi au moment de

l'affaire Théo, qui avait relancé le débat sur les rapports entre la police et la population.



