Collomb veut faire de la gendarmerie "une des forces de sécurité les plus modernes de l'Europe"

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb souhaite que la gendarmerie devienne l'"une des forces de sécurité les plus modernes de l'Europe", déclaration faite lors d'une cérémonie à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale à Melun.



Evoquant le chantier de la modernisation des équipements de la gendarmerie, le ministre, qui a indiqué s'être rendu dans plusieurs gendarmeries et casernes de la Seine-et-Marne, a déclaré avoir visité "des lieux modernes" et des "bâtiments vétustes" avec souvent "des véhicules affichant des centaines milliers de kilomètres au compteur", ce qu'il a jugé "pas acceptable" et "pas digne des risques" pris par les gendarmes.



"Je mettrai tout en oeuvre pour inverser la tendance", a promis Gérard

Collomb.



Il a rappelé par ailleurs que les gendarmes étaient "en première ligne pour recueillir de l'information sensible" et du renseignement.



C'est un "axe fort" qu'il faudra "demain renforcer", a-t-il jugé.



