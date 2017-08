Confiance en baisse pour Collomb

La cote de confiance d'Emmanuel Macron (46%) et celle d'Edouard Philippe (44%) chutent toutes les deux de cinq points en un mois, selon un sondage Harris Interactive diffusé mardi.



Depuis fin juin, le chef de l'Etat a perdu au total 13 points de confiance et le Premier ministre 14, dans ce baromètre mensuel pour le site Délits

d'Opinion.



Une majorité des personnes interrogées dit désormais ne pas faire confiance à Emmanuel Macron (54%) et à Edouard Philippe (56%) "pour mener une bonne politique pour la France".



Le couple exécutif connait une évolution similaire au terme d'une période marquée notamment par les annonces du gouvernement sur la hausse de la CSG ou la baisse des aides personnalisées au logement (APL).



La confiance envers les membres du gouvernement baisse également en moyenne de 5 points en un mois à 29%. Parmi les principaux ministres, Nicolas Hulot perd 7 points à 52%, Jean-Yves Le Drian 3 à 51%, Gérard Collomb 5 à 36% et Jean-Michel Blanquer 9 à 28%.



Si Alain Juppé conserve la tête des autres personnalités politiques

auxquels les Français accordent leur confiance (41%), il perd 2 points en

août, devant Bernard Cazeneuve (34%) qui en perd 4.



Suivent Jean-Luc Mélenchon

(30%), Benoît Hamon (29%) et Xavier Bertrand (29%), en baisse de 2 points

chacun.



Enquête réalisée en ligne du 22 au 24 août auprès de 942 personnes de 18

ans et plus, selon la méthode des quotas.