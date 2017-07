Conseil Municipal de Lyon: les nouveaux adjoints

Au lendemain de son élection, Georges KEPENEKIAN, nouveau Maire de Lyon, a présidé sa première séance du Conseil municipal.



A cette occasion, il a présenté les délégations de l’ensemble de ses 21 adjoints et de ses 3 conseillers municipaux.



Liste des adjoints et de leurs délégations:



- 1. Richard BRUMM, Adjoint au Maire délégué aux finances



- 2. Karine DOGNIN-SAUZE, Adjointe au Maire déléguée aux relations internationales et affaires européennes, à la coopération décentralisée et à la solidarité internationale



- 3. Jean-Yves SECHERESSE, Adjoint au Maire délégué à la sécurité, à la tranquillité publique et aux occupations du domaine public



- 4. Zohra AIT MATEN, Adjointe au Maire déléguée aux affaires sociales et aux solidarités



- 5. Guy CORAZZOL, Adjoint au Maire délégué à l’éducation, à la vie étudiante et à la promotion universitaire



- 6. Nicole GAY, Adjointe au Maire déléguée à la préservation et au développement du patrimoine immobilier



- 7. Loïc GRABER, Adjoint à la culture



- 8. Fouziya BOUZERDA, Adjointe au Maire déléguée au commerce, à l’artisanat et au développement économique



- 9. Alain GIORDANO, Adjoint au Maire délégué aux espaces verts, au cadre de vie, aux nouveaux modes de vie urbaine et à l’écologie urbaine



- 10. Anne-Sophie CONDEMINE, Adjointe au Maire déléguée à l’emploi, à l’insertion et à l’égalité des chances



- 11. Gérard CLAISSE, Adjoint au Maire délégué aux ressources humaines et au dialogue social



- 12. Blandine REYNAUD, Adjointe au Maire déléguée à la petite enfance, aux centres sociaux et aux maisons de l’enfance



- 13. Jean-Dominique DURAND, Adjoint au Maire délégué au patrimoine, à la mémoire, aux anciens combattants et aux cultes



- 14. Françoise RIVOIRE, Adjointe au Maire déléguée aux liens intergénérationnels et aux personnes âgées



- 15. Michel LE FAOU, Adjoint au Maire délégué à l’aménagement, à l’urbanisme, à l’habitat et au logement



- 16. Thérèse RABATEL, Adjointe au Maire déléguée à l’égalité Femmes-Hommes et aux personnes en situation de handicap



- 17. Yann CUCHERAT, Adjoint au Maire délégué aux sports, aux grands événements et au tourisme



- 18. Dounia BESSON, Adjointe au Maire déléguée à l’économie sociale et solidaire



- 19. Franck LEVY, Adjoint au Maire délégué à la vie associative, à la jeunesse, à l’éducation populaire et aux MJC



- 20. Sandrine FRIH, Adjointe au Maire déléguée à l’administration générale, aux mairies d’arrondissement et aux relations avec les usagers



- 21. Jérôme MALESKI, Adjoint au Maire délégué à la démocratie locale et à la participation citoyenne



Conseillers municipaux délégués :



- Céline FAURIE GAUTHIER, Conseillère municipale déléguée aux hôpitaux et à la prévention santé



- Ali KISMOUNE, Conseiller municipal délégué à la politique de la ville et à la vie des quartiers



- Djida TAZDAΪT, Conseillère municipale déléguée aux droits