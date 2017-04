Coupe d'Europe - Clermont, le dimanche des convictions

Clermont, dernier club français engagé en Coupe d'Europe, doit affirmer ses convictions et ses ambitions dimanche (16h00) à Lyon face au redoutable Leinster, afin de rallier une nouvelle finale continentale et d'espérer décrocher enfin ce trophée.



En ce jour d'élection présidentielle, les Clermontois n'auront pas la tête

au scrutin. Procuration - Franck Azéma, Rémi Lamerat - ou pas - Camille Lopez, Morgan Parra -, tous seront tournés vers le même objectif: offrir à l'ASM une troisième chance de remporter la Coupe d'Europe, une compétition qui a une "saveur particulière" - dixit Lopez - au pied du Puy de Dôme mais qui a jusqu'ici échappé à la formation auvergnate, habituée des échecs sur les plus

hautes marches.



Cette demi-finale, "on l'attend depuis longtemps", ressasse Franck Azéma.

Depuis deux ans et un succès étriqué (13-9) contre les Saracens à Saint-Etienne.



La finale 2015 avait viré en faveur de Toulon, un adversaire que l'ASM a enfin battu en quarts de finale début avril pour avoir le droit de voir

Gerland.



"On a mérité le fait de pouvoir jouer à Lyon, et ça compte: amener toute

une région derrière l'équipe, on a vécu ça il y a deux ans à Saint-Etienne",

souligne Azéma, content de pouvoir compter sur un stade à guichets fermés (41.000 places) et acquis à sa cause.



Pour cette 5e demi-finale en 6 ans - ils n'ont échoué en phase de poules

qu'en 2016 -, les Montferrandais retrouvent le Leinster, leur bourreau des éditions 2010 (quarts de finale) et 2012.



Cette demi-finale là, à Bordeaux, restera comme "l'un des plus grands jours de l'histoire du Leinster", se souvient l'ouvreur irlandais Jonathan Sexton, déjà à l'oeuvre à l'époque. "Nous nous attendions à une pluie torrentielle et en fait, il y a eu un magnifique soleil."



Vainqueur 19-15, la province de Dublin avait dans la foulée remporté son

troisième titre en quatre ans (2009, 11, 12). Le dernier à ce jour.



Il y a eu un passage à vide depuis mais "l'équipe avec les meilleurs Irlandais", selon Parra, est de retour au premier plan cette saison, comme elle l'a montré en quarts de finale en se débarrassant des Wasps (32-17).



"C'est une équipe basée sur la vitesse, sur des rucks rapides, sur la stratégie avec des hommes-clés qui sont Heaslip, Sexton, Carbery, O'Brien, ce

sont des mecs qui ont vécu ce genre de rendez-vous, qui ont été champions

d'Europe deux voire trois fois", rappelle le demi de mêlée clermontois.



"Tout va compter contre eux", estime l'entraîneur Azéma. "Il faudra avoir

beaucoup de précision, tout ce qu'ils font est chirurgical. Il faudra qu'on

soit précis dans le geste technique et féroces dans l'engagement."



Le Leinster possède "le même système de jeu" que la sélection irlandaise,

souligne Lamerat, "avec un gros point fort: la conservation. C'est un jeu plus

axé sur la répétition des choses que la lecture de jeu, contrairement aux Latins".



Entre les deux équipes les plus offensives du plateau européen (37 points par match de moyenne pour le Leinster, 34,3 pour l'ASM), la clé viendra notamment du jeu au sol.



A ce titre, les supporters clermontois ont dû pousser un ouf de soulagement en apprenant vendredi que le deuxième ligne vedette, Sébastien Vahaamahina, meilleur plaqueur de la compétition (80/88) et indispensable dans les rucks,

serait de la partie.



Comme un miroir aux absences des trois-quarts clermontois Wesley Fofana et Noa Nakaitaci, les stars irlandaises Sean O'Brien et Jamie Heaslip, blessées, ne seront pas là. Il faudra en revanche toujours se méfier d'Isa Nacewa, meilleur marqueur d'essais de la compétition (7) à 35 ans.



L'ailier fidjien n'est pas le seul sur lequel le temps n'a pas d'impact: en

face de lui, il y aura le centre Aurélien Rougerie, âgé de 36 ans et qui espère bien effacer toutes les défaites pour accrocher enfin un second titre

après le bouclier de Brennus en 2010.



Dimanche (16h00) au stade de Gerland