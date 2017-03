Cyclisme: Paris-Nice passe par le Mont Brouilly

Les 8 et 9 mars, le Département du Rhône va accueillir le passage d’une épreuve majeure du calendrier international des courses cyclistes, le Paris-Nice.



Les services départementaux sont fortement mobilisés pour permettre le parfait déroulement de cette manifestation sportive d’envergure.



Du dimanche 5 au dimanche 12 mars 2017, le 75e Paris-Nice comprend 8 étapes pour une distance totale de 1 229,5 kilomètres, et traversera notre beau Beaujolais le 8 et 9 mars



Le 8 Mars, la quatrième étape partira de Beaujeu pour arriver au mont Brouilly pour un contre-la-montre individuel. Le premier coureur s'élancera à 13h16 de Beaujeu et passera par Lantignié, Régnié-Durette, Cercié et Saint-Lager pour une arrivée au Mont Brouilly à 13h39.



Le lendemain, le 9 Mars, la cinquième étape partira de Quincié-en-Beaujolais, traversant le département du Nord au Sud, pour arriver à Bourg-de-Péage (26).



Le peloton partira de Quincié-en-Beaujolais à 11h45 et passera par les 5 autres villages entourant le Mont Brouilly : Cercié, Saint-Lager, Charentay, Odenas et Saint-Etienne-La-Varenne.



"Toutes les mesures nécessaires au bon déroulement de l’épreuve ont été prévues, avec, parmi les acteurs concernés, une importante intervention de la Direction départementale de la Mobilité et de la Voirie, notamment en termes de sécurisation des routes et de balayage de l’itinéraire" souligne le département dans un communiqué.



"Cette mobilisation contribue ainsi à la pleine réussite d’un évènement sportif et populaire qui permet ainsi de mettre le territoire rhodanien en pleine lumière"