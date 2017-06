DEBAT 7EME CIRCONSCRIPTION (RILLIEUX, VAULX, BRON, SATHONAY-CAMP, SATHONAY-VILLAGE)

Nouveau débat consacré aux législatives...Paul Satis et Antoine Comte ont choisi la 7ème circonscription (autrefois détenu par Jean-Jack Queyranne)



Dans cette circo dont le sortant est le socialiste Renaud Gauquelin, 15 candidats sont en lice.



Enjeux politiques et sécurité seront abordés lors de ce débat qui réunit Renaud Gauquelin (PS), Alexandre Vincendet (LR-UDI), Jean-Marie Nicolas (FN), Anissa Kedher (La République En Marche) et Andréa Kotarac (La France Insoumise)





Ecoutez le débat