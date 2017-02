PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT



DIMANCHE 12 FEVRIER

QUINTE+ VINCENNES



4 BOLD EAGLE

8 VILD HONEY (MON COUP DE CŒUR)

11 PROPULSION

3 LIONEL

6 TIMOKO

2 ANNA MIX

10 CALL ME KEEPER

9 UN MEC D’HERIPRE





MES IMPRESSIONS

4 BOLD EAGLE : il écrit sa légende à chacune de ses sorties. De la trempe de Bellino II, Idéal du Gazeau et d’Ourasi, il trotte sur les traces de Pégase ! Il démontre à lui tout seul que les coups sûrs existent aux courses ! Mais attention, il ne faut pas qu’il s’endorme sur ses lauriers car l’Américain l’attend au tournant !...

8 WILD HONEY : c’est d’elle qui va créer la grande surprise du jour car mes confrères la négligent en la proposant à 30/1 ! J’en fais mon bon tuyau les yeux fermés car je sais depuis plusieurs mois que cette course est son objectif du meeting d’hiver ! Petit phénomène de vitesse aux USA dans sa jeunesse, elle peut venir battre la star sur une pointe de vitesse dont elle a le secret et qu’elle n’a pas encore montré en France. Elle avait beaucoup de gaz dans l’Amérique mais elle a connu bien des malheurs. C’est le coup de poker de l’année !

11 PROPULSION : c’est la note du Prix d’Amérique. Il aurait dû finir second. Là, malgré sa mauvaise place derrière la voiture, c’est un coup sûr dans les 3 ! Les étrangers sont avantagés par l’autostart car c’est leur exercice préféré afin de faire parler la poudre dès le départ !

3 LIONEL : ce grand champion a encore démontré dans l’Amérique qu’il fait toujours partie de l’élite mondial. Il a déjà épinglé Bold Eagle... Un jour ou l’autre, il va se repayer la star !

6 TIMOKO : son entourage a commis l’incroyable erreur de vouloir gagner de bout en bout l’Amérique. Résultat son driver a peut-être coupé la gorge à ce grand champion. En tout cas, j’ai vu qu’il a pris un bon coup au moral dans la dernière ligne droite... Il ne méritait pas de laisser son âme sur la piste.

2 ANNA MIX : cette grande championne s’est montrée dégoûtée par les courses dans le prix d’Amérique en refusant plusieurs fois de prendre le départ... Elle doit avoir gardé un mauvais souvenir pour être bloquée à ce point... A son entraîneur d’en trouver la cause car sinon son avenir à Paris est compromis. Là, avec l’aide de l’autostart, elle devrait cette fois se faire pousser par son rival dans son dos. Si elle part, alors elle peut réaliser un grand numéro comme elle en a le secret. Car elle peut battre Bold dans un grand jour !

10 CALL ME KEEPER : si son driver ne lui avait pas coupé la gorge bêtement dans l’Amérique alors lui et Timoko auraient fini dans le quinté. J’espère que son entourage en a tiré les leçons !!!

9 Un MEC d’HERIPRE : Jean-Michel m’a enlevé l’Amérique car j’étais persuadé que son cheval caractériel allait se montrer fautif sous la pression !... Je me suis trompé. Je ne vais donc pas faire la même erreur en oubliant JMB sur mon ticket surtout que je le sens confiant malgré cette grosse rentrée...