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DIMANCHE 12 MARS QUINTE+ AUTEUIL

Samedi 11 Mars 2017

DIMANCHE 12 MARS QUINTE+ AUTEUIL
PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT

DIMANCHE 12 MARS
QUINTE+ AUTEUIL

9 LE MANS (MON COUP DE CŒUR)
4 GRAND DEPART
2 HOTMALE HAS
1 PYROMANE
13 EQUINOXE
6 SAN PEDRO DE SENAM
11 HURKHAN
14 DANS LE MIL

résultats :
j’indiquais mercredi le tiercé, quarté, tuyau 4e à 11/1. Jeudi : tiercé en 4 chevaux, tuyau 3e à 8/1. Vendredi tuyau 2e à 12/1 !
Gérald BOUCHON---un incendie, un accident, un radar...appelez notre numéro URGENCES 24H/24, 7J/7: 0950.21.90.20



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Samedi 11 Mars 2017 - 02:20 Samedi 11 mars Quinté + Saint-Cloud

Jeudi 9 Mars 2017 - 21:33 Vendredi 10 mars Quinté + Chantilly

Mercredi 8 Mars 2017 - 16:07 Jeudi 9 mars Quinté + Fontainebleau

Mardi 7 Mars 2017 - 17:47 Grand national du trot Quinté + Amiens

Site de la radio d'informations Lyon 1ère, éditée par la SARL Balance Prod, 14 rue Crépet, 69007 Lyon
Tél: 04.72.73.31.40
Directeur de publication: Gérald BOUCHON
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