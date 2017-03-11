PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT
DIMANCHE 12 MARS
QUINTE+ AUTEUIL
9 LE MANS (MON COUP DE CŒUR)
4 GRAND DEPART
2 HOTMALE HAS
1 PYROMANE
13 EQUINOXE
6 SAN PEDRO DE SENAM
11 HURKHAN
14 DANS LE MIL
résultats :
j’indiquais mercredi le tiercé, quarté, tuyau 4e à 11/1. Jeudi : tiercé en 4 chevaux, tuyau 3e à 8/1. Vendredi tuyau 2e à 12/1 !
DIMANCHE 12 MARS
QUINTE+ AUTEUIL
9 LE MANS (MON COUP DE CŒUR)
4 GRAND DEPART
2 HOTMALE HAS
1 PYROMANE
13 EQUINOXE
6 SAN PEDRO DE SENAM
11 HURKHAN
14 DANS LE MIL
résultats :
j’indiquais mercredi le tiercé, quarté, tuyau 4e à 11/1. Jeudi : tiercé en 4 chevaux, tuyau 3e à 8/1. Vendredi tuyau 2e à 12/1 !