PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT
DIMANCHE 18 JUIN QUINTE + CHANTILLY
PRIX DE DIANE
À MON AVIS LES DEUX POULICHES ANGLAISES SONT AU-DESSUS DU LOT ! ET MON IDOLE DETTORI VA POUVOIR ENCORE UNE FOIS FAIRE LE SAUT DE L’ANGE EN RENTRANT GAGNANT AU ROND DE PRÉSENTATION !!!
1 SHUTTER SPEED
11 RHODODENDRON
15 TERRAKOVA
7 ONTHEMOONAGAIN (MON COUP DE CŒUR)
6 KITESURF
16 SISTERCHARLIE
10 VUE FANTASTIQUE
3 MONROE BAY
DIMANCHE 18 JUIN QUINTE + CHANTILLY
PRIX DE DIANE
À MON AVIS LES DEUX POULICHES ANGLAISES SONT AU-DESSUS DU LOT ! ET MON IDOLE DETTORI VA POUVOIR ENCORE UNE FOIS FAIRE LE SAUT DE L’ANGE EN RENTRANT GAGNANT AU ROND DE PRÉSENTATION !!!
1 SHUTTER SPEED
11 RHODODENDRON
15 TERRAKOVA
7 ONTHEMOONAGAIN (MON COUP DE CŒUR)
6 KITESURF
16 SISTERCHARLIE
10 VUE FANTASTIQUE
3 MONROE BAY