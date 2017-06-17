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DIMANCHE 18 JUIN QUINTE + CHANTILLY

Samedi 17 Juin 2017

DIMANCHE 18 JUIN QUINTE + CHANTILLY
PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT

DIMANCHE 18 JUIN QUINTE + CHANTILLY

PRIX DE DIANE

À MON AVIS LES DEUX POULICHES ANGLAISES SONT AU-DESSUS DU LOT ! ET MON IDOLE DETTORI VA POUVOIR ENCORE UNE FOIS FAIRE LE SAUT DE L’ANGE EN RENTRANT GAGNANT AU ROND DE PRÉSENTATION !!!

1 SHUTTER SPEED
11 RHODODENDRON
15 TERRAKOVA
7 ONTHEMOONAGAIN (MON COUP DE CŒUR)
6 KITESURF
16 SISTERCHARLIE
10 VUE FANTASTIQUE
3 MONROE BAY


Gérald BOUCHON---un incendie, un accident, un radar...appelez notre numéro URGENCES 24H/24, 7J/7: 0950.21.90.20



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