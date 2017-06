PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT



DIMANCHE 25 JUIN QUINTE + VINCENNES



11 AFGHAN BARBES

Au-dessus du lot

6 UZA JOSSELYN

Une Bazire incontournable

13 VIOLINE MOUROTAISE

Vole de progrès en progrès

7 GLEN ORD SUPERB

Revient au top

4 OPITERGIUM

Mon coup de cœur

2 ARCHANGEL AM

Ma trouvaille

12 ROSSELLA ROSS

La course visée

5 BELGIUM FROMENTRO

Très chuchoté la dernière fois



