Dames/Mondial-2019 - Neuf villes retenues, dont Decines

Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris (Parc des Princes), Reims, Rennes et Valenciennes sont les neuf villes hôtes retenues pour le Mondial-2019 féminin organisé en France, ont indiqué mercredi la Fédération française de football et la Fifa.



Sur les onze villes qui se sont portées candidates, Auxerre et Nancy ont

été écartées. "Le choix n'a pas été facile, tous les dossiers présentés par

les villes candidates étaient de grande qualité", a déclaré le président de la

"3F" Noël Le Graët dans un communiqué conjoint avec la Fifa.



"Cet événement mobilisera nos villes, nos régions, les clubs amateurs, les

clubs professionnels et le public français. Le football féminin est en plein essor, notamment en France. Ce sera une réussite sportive et populaire, j'en suis persuadé", a-t-il ajouté.



Le match d'ouverture et la finale du tournoi seront disputés dans le Parc

OL de Lyon. Un choix qui n'est pas anodin puisque c'est dans le sillage des résultats de la section dames de l'OL, quadruple championne d'Europe en 2011, 2012, 2016 et 2017, que le football féminin s'est développé dans l'Hexagone.



"La France a un grand savoir-faire en matière d'organisation de

compétitions internationales et je suis ravi que notre compétition phare de

football féminin en bénéficie", a déclaré le président de la Fifa Gianni

Infantino, cité dans le même texte.



L'équipe de France, 3e au classement Fifa, aura l'ambition de remporter son

premier titre mondial, après une frustrante élimination en quarts en 2015, et une 4e place en 2011.



A cour terme, les Bleues seront en lice à l'Euro-2017 aux Pays-Bas (16

juillet-6 août).



Avec AFP