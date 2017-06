Dauphiné - 1re étape: victoire du Belge Thomas De Gendt

Le Belge Thomas De Gendt (Lotto) a

remporté en solitaire dimanche la première étape du Critérium du Dauphiné, courue en boucle autour de Saint-Etienne, et a endossé le maillot de leader.



De Gendt a précédé d'une quarantaine de secondes le Français Axel Domont au terme des 170,5 kilomètres.



Le peloton comprenant les favoris s'est présenté avec un retard approchant la minute.



De Gendt et Domont se sont extraits à 23 kilomètres de l'arrivée d'un

groupe de sept coureurs (avec Fernandez, Herklotz, Madrozo, A. Nibali et Sicard), formé en début d'étape.



Dans la troisième et dernière ascension de la côte de Rochetaillée sur le circuit final, De Gendt a lâché Domont, distancé à 1500 mètres du sommet.



De Gendt, qui est âgé de 30 ans, est un habitué des succès obtenus au bout

d'une échappée. Il compte notamment à son palmarès une étape du Tour de France (2016) et une autre du Giro (2013), dont il a terminé troisième du classement général.



Lundi, la deuxième étape relie Saint-Chamond (Loire) à Arlanc

(Puy-de-Dôme), au sud d'Ambert, sur un parcours vallonné de 171 kilomètres.





Avec AFP