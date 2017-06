Dauphiné - 3e étape: victoire du jeune Néerlandais Bouwman

Le jeune Néerlandais Koen Bouwman, 23 ans, a ouvert son palmarès professionnel en remportant la troisième étape du

Critérium du Dauphiné, mardi, à Tullins (Isère).



Le Belge Thomas De Gendt (Lotto) a conservé le maillot jaune de leader à la veille du contre-la-montre de Bourgoin-Jallieu.



Pour la victoire d'étape, Bouwman a réglé au sprint ses cinq compagnons

d'échappée. Le Lituanien Evaldas Siskevicius a pris la deuxième place devant le Belge Frederik Backaert et le Français Bryan Nauleau.



L'échappée lancée dès les premiers kilomètres a réuni six coureurs

(Bouwman, Vermeulen, Nauleau, Backaert, Pacher, Siskevicius), qui ont compté jusqu'à près de 7 minutes d'avance.



La poursuite tardive du peloton a seulement permis aux sprinteurs de se rapprocher. Le Français Arnaud Démare, déjà le plus rapide la veille, a pris la septième place, à 11 secondes.



Mercredi, le seul contre-la-montre de l'épreuve se courra sur un parcours

très roulant de 23,5 kilomètres entre La Tour-du-Pin et Bourgoin-Jallieu