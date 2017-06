Dauphiné - Porte détrôné in extremis par Fuglsang

L'Australien Richie Porte, le

meilleur grimpeur du Dauphiné, a dû laisser échapper la victoire finale au

profit du Danois Jakob Fuglsang, vainqueur dimanche de la 8e étape au Plateau de Solaison (Haute-Savoie).



A moins de trois semaines du départ du Tour de France, le 1er juillet à

Düsseldorf (Allemagne), Porte s'est montré supérieur à tous ses adversaires pour le maillot jaune.



Notamment le vainqueur sortant du Dauphiné et du Tour, le Britannique Chris Froome, qui a pris la 4e place.



Le match entre Porte et Froome, deux anciens coéquipier et copains qui

s'entraînent ensemble à l'occasion mais sont devenus depuis l'an passé des rivaux directs, a marqué le final de la 8e étape.



Pour le profit de Fuglsang, premier Danois à inscrire son nom au palmarès de l'épreuve alpestre en 69 éditions.



Maillot jaune depuis vendredi, Porte s'est retrouvé esseulé, privé d'équipiers, dès la première des quatre ascensions de la dernière étape, aussi

compacte (115 km) que dense.



Il s'est exposé à des attaques lointaines (Aru, Valverde) avant de laisser partir Froome sur le haut de la Colombière, l'avant-dernier col.



L'Australien, dont la descente n'est pas le point fort, a dû travailler seul dans la vallée de l'Arve pour rejoindre la montée finale, quand ses adversaires récupéraient dans le sillage d'un coéquipier de Froome, Kwiatkowski.



Sur les pentes de Solaison, une dure ascension de 11,3 kilomètrs à 9,2 %, il a livré un contre-la-montre de haut vol.



Porte a grimpé dans le même temps que Fuglsang, seul dans les 6 derniers

kilomètres après avoir contré un démarrage de l'Irlandais Dan Martin (3e du classement final). Mais il s'est incliné finalement par l'étroite marge de 10 secondes, soit la bonification attribuée au vainqueur de l'étape.



Dans la dernière ascension, la "bataille de leaders", selon l'expression de

Romain Bardet qui a souffert de crampes sur les dernières rampes mais a pris la 6e place finale, a souligné l'écart séparant encore Froome de son meilleur niveau.



Le Britannique, qui a perdu le duel à distance engagé avec Porte dans

Solaison, a osé à plusieurs reprises dans le Dauphiné et pris le risque de

jouer l'offensive pour gagner. Mais, pour la première fois depuis qu'il est

devenu la référence dans le Tour (2013), il s'engagera dans la Grande Boucle sans la moindre victoire à son actif dans les mois précédant le départ.



L'Espagnol Alberto Contador est apparu lui aussi en retrait, à un échelon en-dessous de Froome. Sans pour autant apparaître inquiet à l'issue de cette course qui marquait la reprise pour la plupart des prétendants au podium du Tour.



"Peut-être sommes-nous, Porte et moi, déjà trop en forme par rapport au

Tour", a glissé Fuglsang après sa victoire, deux jours après avoir déjà gagné à La Motte-Servolex, au bas du Mont du Chat.



Le Danois, qui est âgé de 32 ans, a remporté le plus beau succès de sa

carrière même s'il n'entend pas établir une hiérarchie par rapport à sa

médaille d'argent décrochée l'été dernier aux JO de Rio. "Une médaille aux Jeux, c'est comme une victoire !", a lancé l'ancien spécialiste de VTT.



Fuglsang, impressionnant d'aisance dans la Dauphiné, ira au Tour en

position de coleader de l'équipe Astana dirigée par le Kazakh Alexandre

Vinokourov, avec l'Italien Fabio Aru (5e du classement final à Solaison):

"L'objectif sera de faire mieux que ma septième place de 2013."







