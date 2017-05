De faux oeufs Fabergé saisis par les douanes de Lyon

Les services de la direction régionale des douanes de Lyon ont annoncé mardi avoir procédé à la saisie dans plusieurs colis de 66 contrefaçons d'oeufs Fabergé d'une valeur à la revente estimée à près de 200.000 euros.



En avril, les douaniers de Romans (Drôme) contrôlent plusieurs colis

expédiés en fret express, en provenance des Etats-Unis et à destination de Montélimar, relatent les Douanes dans un communiqué.



Dans l'un des colis, ils découvrent 18 oeufs en porcelaine semblant

contrefaire la marque Fabergé, ce que confirme la société. Les douaniers

poursuivent leur contrôle dans les locaux commerciaux du destinataire et y découvrent 71 autres contrefaçons Fabergé, dont 48 oeufs.



Les contrefaçons étaient destinées à être revendues sur internet, entre 200

et 600 euros pièce, à des collectionneurs via des sites de commerce en ligne.



Les douaniers avaient saisi fin novembre 2010 à l'aéroport de

Roissy-Charles-de-Gaulle 350 faux oeufs Fabergé qui devaient être vendus sur les marchés de Noël de la région parisienne.



Conçus par le joaillier Pierre-Karl Fabergé, les oeufs les plus célèbres

produits par la Maison Fabergé ont été créés pour les tsars Alexandre III et

Nicolas II. Les Romanov les offraient à leurs épouses respectives pour la fête

de Pâques. Une cinquantaine d'oeufs impériaux ont été réalisés de 1885 à 1916.



De nouvelles collections sont proposées depuis 2009, à des prix (non publics) atteignant plusieurs centaines de milliers d'euros.



En 2016, la douane française a saisi 9,24 millions de contrefaçons, un

record historique.







